Тюменцы проведут майские каникулы на пляжах Турции, ОАЭ и отправятся в Дагестан
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Анталья и Дубай лидируют по объемам продаж туров в Тюмени на майские праздники. Эти направления выбрали около 50% горожан.
Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила директор турагентства "Пегас" Мария Распутина.
Чуть менее популярным у тюменцев стал Сочи. Также есть те, кто отправится отдыхать в мае в Санкт-Петербург и Москву. В основном тюменцы покупают экскурсионные туры в эти города по путевке с перелетом и проживанием.
По словам Марии, у жителей Тюменской области проявляется интерес к Дагестану. Клиенты турагентства едут туда, чтобы полюбоваться природой, горами и узнать историю этого края.
"Почему большинство людей отправляются на майские праздники за рубеж? Согласно статистике, в среднем 70 процентов тюменцев отдыхают только один раз в год. Поэтому они и выбирают пляжные направления, где в это время года уже можно искупаться и позагорать", - подытожила руководитель туристического агентства.
Виктория Макарова