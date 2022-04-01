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Тюменцы проведут майские каникулы на пляжах Турции, ОАЭ и отправятся в Дагестан

Общество, 13:54 28 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Анталья и Дубай лидируют по объемам продаж туров в Тюмени на майские праздники. Эти направления выбрали около 50% горожан.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила директор турагентства "Пегас" Мария Распутина.

Чуть менее популярным у тюменцев стал Сочи. Также есть те, кто отправится отдыхать в мае в Санкт-Петербург и Москву. В основном тюменцы покупают экскурсионные туры в эти города по путевке с перелетом и проживанием.

По словам Марии, у жителей Тюменской области проявляется интерес к Дагестану. Клиенты турагентства едут туда, чтобы полюбоваться природой, горами и узнать историю этого края.

"Почему большинство людей отправляются на майские праздники за рубеж? Согласно статистике, в среднем 70 процентов тюменцев отдыхают только один раз в год. Поэтому они и выбирают пляжные направления, где в это время года уже можно искупаться и позагорать", - подытожила руководитель туристического агентства.

Виктория Макарова

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# майские праздники , Москва , ОАЭ , отдых , Санкт-Петербург , Сочи , Турция

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