Улететь из тюменского Рощино в Ташкент можно с 28 апреля
| Фото: Utair во ВКонтакте
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Авиаперевозчик "Utair" в весенне-летний период запускает рейс в Ташкент (Узбекистан) из Тюмени с 28 апреля, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Полеты будут осуществлять раз в неделю по четвергам на самолетах Boeing 737-500. Полетная программа в столицу Узбекистана рассчитана до 27 октября 2022 года
Также из аэропорта Рощино продолжают выполнять рейсы в Баку. Авиакомпания планирует возобновить перелеты из Тюмени в Ереван. Частоту полетов по популярным маршрутам увеличат для удобства пассажиров.