Улететь из тюменского Рощино в Ташкент можно с 28 апреля

| Фото: Utair во ВКонтакте | Фото: Utair во ВКонтакте

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Авиаперевозчик "Utair" в весенне-летний период запускает рейс в Ташкент (Узбекистан) из Тюмени с 28 апреля, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут осуществлять раз в неделю по четвергам на самолетах Boeing 737-500. Полетная программа в столицу Узбекистана рассчитана до 27 октября 2022 года

Также из аэропорта Рощино продолжают выполнять рейсы в Баку. Авиакомпания планирует возобновить перелеты из Тюмени в Ереван. Частоту полетов по популярным маршрутам увеличат для удобства пассажиров.