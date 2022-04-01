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Улететь из тюменского Рощино в Ташкент можно с 28 апреля

Общество, 14:42 28 апреля 2022

Utair во ВКонтакте | Фото: Utair во ВКонтакте

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Авиаперевозчик "Utair" в весенне-летний период запускает рейс в Ташкент (Узбекистан) из Тюмени с 28 апреля, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут осуществлять раз в неделю по четвергам на самолетах Boeing 737-500. Полетная программа в столицу Узбекистана рассчитана до 27 октября 2022 года

Также из аэропорта Рощино продолжают выполнять рейсы в Баку. Авиакомпания планирует возобновить перелеты из Тюмени в Ереван. Частоту полетов по популярным маршрутам увеличат для удобства пассажиров.

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# авиаперевозки , ЮТэйр

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