Тюменская область получит 14 млн рублей на помощь детям из семей с низким уровнем дохода
Комплекс мер Тюменской области "Стратегия семейного успеха" выиграл грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2022-2023 годах он получит финансовую поддержку в размере 14 млн рублей, сообщает региональный департамент социального развития.
Комплекс мер разработали специалисты департамента соцразвития. Он подразумевает поддержку детей в семьях с низким уровнем дохода, включая социальное сопровождение. Эффективные социальные практики дополнят материальные меры поддержки.
Так, семьям подскажут, как выйти на самообеспечение, получателям государственной социальной помощи на основании социального контракта помогут в адаптации. Еще одна задача - создание условий для предотвращения повторения детьми бедности, как образа жизни. Применяться меры будут на базе социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.
Всего по итогам конкурсного отбора грантовую поддержку на выполнение комплексов мер получили 10 регионов. Общий объем финансирования фонда составит 142,8 млн рублей.
Выполнение комплексов мер в регионах России позволит с использованием эффективных технологий помочь более чем 27 тысячам малообеспеченных семей с детьми. Мероприятия реализуют на территориях 279 муниципальных образований при участии более 800 организаций разной ведомственной принадлежности.