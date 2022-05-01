Тюменская область получит 14 млн рублей на помощь детям из семей с низким уровнем дохода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплекс мер Тюменской области "Стратегия семейного успеха" выиграл грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2022-2023 годах он получит финансовую поддержку в размере 14 млн рублей, сообщает региональный департамент социального развития.

Комплекс мер разработали специалисты департамента соцразвития. Он подразумевает поддержку детей в семьях с низким уровнем дохода, включая социальное сопровождение. Эффективные социальные практики дополнят материальные меры поддержки.

Так, семьям подскажут, как выйти на самообеспечение, получателям государственной социальной помощи на основании социального контракта помогут в адаптации. Еще одна задача - создание условий для предотвращения повторения детьми бедности, как образа жизни. Применяться меры будут на базе социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Всего по итогам конкурсного отбора грантовую поддержку на выполнение комплексов мер получили 10 регионов. Общий объем финансирования фонда составит 142,8 млн рублей.

Выполнение комплексов мер в регионах России позволит с использованием эффективных технологий помочь более чем 27 тысячам малообеспеченных семей с детьми. Мероприятия реализуют на территориях 279 муниципальных образований при участии более 800 организаций разной ведомственной принадлежности.