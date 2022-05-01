В Тюменском Центре банных традиций учат правильному парению

| Фото: Центр банных традиций | Фото: Центр банных традиций

Более 100 мастеров по парению обучили в Центре банных традиций в городе Тюмени в 2021 году.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель Центра банных традиций Олеся Макарова.

"Развитие банной культуры, правильного парения в бане набирает популярность и активно развивается в стране, мы хотим быть частью этого процесса. Обучение прошли мастера из Владивостока, Челябинска, Миасса, Екатеринбурга, Уренгоя, Тобольска и конечно Тюмени", - добавила она.

В 2021 году было организовано пять семинаров, куда были приглашены преподаватели международного уровня.

"На семинарах мы даем азы классического парения и спа-процедур. Приглашенные преподаватели дают глубокие и специализированные темы: правильное применение контрастов, парение суставов, правильный температурный режим и многое другое", - отметила Олеся Макарова.

По ее словам, баня - это про качественный и комфортный отдых, при котором нужно помнить, что баня воздействует на организм, выводит токсины, ускоряет обмен веществ, снимает хронический стресс, успокаивает, укрепляет иммунитет.

"Чтобы парение было в удовольствие, к бане нужно подходить осознанно. Привычные шашлыки и алкоголь - это не про здоровую баню. Издавна на Руси бане посвящали целый день. Не спеша качественно и мягко прогревались. Каждый заход прогрев длился до 30 минут, имел свой смысл и значение. Мягкое глубокое прогревание до самых косточек, затем процесс очищения, потом парение ну и в заключение обязательно употребление травяного чая с медом, квасцами и т. д", - поделилась Олеся Макарова.

Развивать сибирскую культуру отдыха, дарить удовольствие и оздоровление людям — одна из задач Центра банных традиций.

"Признание наших благодарных клиентов означает, что мы на правильном пути. Люди по достоинству оценивают наш труд и старания. Народное признание дает нам повод быть еще лучше, идти вперед и не останавливаться", — подытожила Олеся Макарова.

Ирина Шемякина