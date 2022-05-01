В Тюменской области летом отдых и оздоровление смогут пройти около 250 тыс. детей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области летом отдых и оздоровление смогут пройти около 250 тыс. детей, сообщает информационный центр регионального правительства.

Как рассказал директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин, в области в 2022 году увеличилось количество детей школьного возраста, которые могут отдохнуть и поправить здоровье в организациях отдыха детей. "Вместе с тем, охват всеми видами летней занятости юных жителей Тюменской области остается на прежнем стабильном уровне - 96% детей", - отметил он.

Российские летние лагеря готовятся принять и детей из ДНР и ЛНР. При этом доступность детских лагерей для жителей Тюменской области не снизится.