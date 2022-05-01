Соловьиные вечера пройдут в Тюменской области до конца мая

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Всероссийская эколого-просветительная акция "Соловьиные вечера – 2022" стартует 21 мая. Жители Тюменской области могут записать пение этих птиц, указать их местоположение и прислать организаторам акции до 31 мая.

Как сообщает Тюменское отделение Союза охраны птиц России, соловьи - индикаторы оценки состояния окружающей среды.

"Эту птицу вы можете встретить в самых разнообразных местах – поющим в кустарниковых зарослях у окна своего дома, в парке, около водоёма и даже в центре города. Известно, что ухудшение экологической обстановки в городах, вызванное сведением и уничтожением зеленых насаждений неизбежно приводит к снижению численности соловьев", - говорят орнитологи.

Для участия во всероссийской акции нужно загрузить информацию о встречах с поющими соловьями на территории Тюменской области на сайт или оставить сообщение в группе Тюменское отделение Союза охраны птиц России.

Для подсчета поющих птиц лучше всего предварительно послушать аудиозаписи, как поет соловей, чтобы не ошибиться в его определении; найти место, где поют соловьи; вечером на заходе солнца сосчитать певцов; записать адрес места, где поют соловьи: название района, улицы и т.д.; кратко описать место, где поет соловей: садовый участок, парк, палисадник около дома, берег водоёма, полоса кустарника вдоль железнодорожных путей или автодороги; внести свои данные на сайт.

Все участники акции получат именное свидетельство и памятный сувенир от Тюменского отделения Союза охраны птиц России.