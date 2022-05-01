На канале проекта "Покупай тюменское" стартовал новый сезон с видеоэкскурсиями и рецептами

| Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Покупай тюменское" | Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Покупай тюменское"

Шесть новых роликов, рассказывающих о тюменских предприятиях и продуктах, подготовила команда проекта "Покупай тюменское". Новый сезон открыло видео с участием бренд-шеф-повара боулинг-ресторана Brooklyn Bowl Вячеслава Ивасенко.

Ролик "Полноценный ужин на четверых с десертом за 30 минут" опубликовали на YouTube-канале "Покупай тюменское" 19 мая. Вячеслав Ивасенко приготовил блюдо из запеченных колбасок со свеклой и чесночным маслом, а на десерт - ягодный крамбл. Бренд-шеф-повар использовал продукты таких производителей, как мясокомбинат "Ишимский", тепличного комплекса "Ритза", компании "Золотые луга", агрофирмы "КРиММ" и других.

Команда проекта "Покупай тюменское" сняла шесть новых роликов. Сейчас их монтируют. Видео будут публиковать еженедельно по четвергам. В этом сезоне запланированы три кулинарных ролика и три экскурсии на производства. Интернет-пользователи узнают, как выпускают продукцию компания "Тюменский пломбир", выращивают микрозелень фирма "MiniGreen". Также команда проекта заглянула на акваферму "Рыбное подворье". Кулинарные видеосюжеты будут чередовать на канале с экскурсиями.

"Хотим, чтобы аудитория понимала не только процесс производства, но и что можно приготовить. Блюда все простые из доступных ингредиентов. Готовить их быстро и легко. Это уже четвертый сезон. Стараемся рассказывать о разных компаниях и блюдах", — рассказала продюсер проекта Ульяна Жаркова.

YouTube-канал появился у проекта "Покупай тюменское" осенью 2020 года. Как отмечает Ульяна Жаркова, пользователям канал интересен, больше всего публика любит экскурсии на производство, людям интересно узнавать о процессах.

Инна Пахомова