Александр Новак: энергетическая безопасность России будет обеспечена при любых обстоятельствах

| Фото: government.ru | Фото: government.ru

Энергетическая безопасность России будет обеспечена при любых обстоятельствах. С таким заявлением на федеральном просветительском марафоне "Новые горизонты" российского общества "Знание" выступил заместитель председателя правительства Александр Новак, сообщается на сайте правительства.

По его словам, нефтегазовая отрасль страны чувствует себя уверенно, а ситуация с добычей и экспортом энергоресурсов является стабильной. В перспективе отказ ЕС от российской нефти приведёт лишь к перераспределению на рынке, а Россия направит свою нефть туда, откуда уйдёт сырьё для Европы.

"На энергетическом рынке Европы у нас достаточно большая доля. Мы поставляем порядка 40% газа от общего потребления Европы и около 20–25% поставок нефти и нефтепродуктов", – заявил вице-премьер.

Кроме того, газопровод "Северный поток – 2" будет востребован. "Проект пока заморожен по политическим мотивам. Но есть люди, которые нуждаются в дешёвых низкоуглеродных источниках. В будущем “Северный поток – 2” будет востребован. Проект достаточно технологичен, построен по новым технологиям. Поэтому его конкурентоспособность по сравнению с другими источниками энергии не подлежит сомнению", – подчеркнул Александр Новак.