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В Тюменской области получить субсидию на внутридомовую газификацию могут граждане 43 льготных категорий

Общество, 20:09 19 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области граждане 43 льготных категорий могут воспользоваться поддержкой на компенсацию стоимости приобретения и монтажа внутридомового газового оборудования. В прошлом году сумма была увеличена с 40 тысяч рублей до 60 тысяч рублей по инициативе фракции "Единой России" в Тюменской облдуме", сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.

К числу льготников относятся участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; ветераны труда; инвалиды; одиноко проживающие пенсионеры; члены малоимущей семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые состоят на учете в органах соцзащиты населения Тюменской области и другие. Правом на компенсацию в 2021 году воспользовались 785 человек на сумму 38,372 млн рублей.

О выполнении ряда программ — они отражены в народной программе "Единой России", работу над которой партия вела вместе с правительством — премьер-министр Михаил Мишустин рассказал в ходе ежегодного отчета в Госдуме. Одним из важных направлений совместной работы "Единой России" и правительства является социальная газификация.

По словам Михаила Мишустина, число заявок нa бесплатное подключение домовладений к газу превысило 750 тысяч, заключено уже более 300 тысяч договоров. "И это не просто километры газопроводов. А сотни тысяч семей, которые получат газ. Мы не можем обмануть их ожидания. Все будет реализовано", — сказал он.

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# газификация

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