МЧС предупреждает жителей Тюменской области о порывистом ветре и осадках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Порывистый ветер и дожди ожидаются на территории юга Тюменской области 20 мая, предупреждает ГУ МЧС по Тюменской области со ссылкой на Тюменский гидрометцентр.

Ночью, по прогнозу синоптиков, небольшой, местами умеренный дождь, ветер юго-западный, западный 7–12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура от плюс 4 до плюс 9 градусов.

Днем местами кратковременные дожди, ветер западный 8–13 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду, температура составит от плюс 14 до плюс 19 градусов.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует при усилении ветра ограничить выход из зданий, не оставлять без присмотра детей. На улице избегать находиться вблизи деревьев, рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций зданий и сооружений. В экстренных случаях звоните по единому телефону 112.