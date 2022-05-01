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Жителям Тюменской области рассылают ложные сообщения от имени Госжилинспекции

Общество, 12:43 20 мая 2022

duma.gov.ru

Государственная жилищная инспекция Тюменской области не советует открывать сообщения, которые от ее имени распространяются в сети Интернет.

"Рассылка с почтового сервиса info@regional-gji.ru инспекцией не осуществляется, - сообщается на официальном сайте правительства Тюменской области. - Не открывайте ссылки, размещенные в письмах неизвестных отправителей".

Госжилинспекция напоминает, что контактный адрес электронной почты инспекции — gji@72to.ru.

Адреса электронной почты сотрудников инспекции также содержат имя домена: 72to.ru.

Для взаимодействия с подконтрольными субъектами инспекцией в мессенджере Viber созданы публичные группы для управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ, органов местного самоуправления. Чтобы присоединиться к сообществу представители управляющих организаций, ТСЖ, РСО и органов местного самоуправления могут обратиться в инспекцию, указав телефонные номера.

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# Госжилинспекция , фейк

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