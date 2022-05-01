Тюменцы могут выйти на пробежку с легендой российского футбола

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Экс-футболист сборной России и лондонского "Челси" Алексей Смертин проведет утреннюю пробежку на набережной Тюмени 21 мая, сбор у "Конторы пароходства" в 9 часов. Это произойдет в рамках форума фестиваля бега "Стальной характер".

Участников ждет пробежка по готовой трассе забега в компании чемпиона, общение, автограф-сессия, передает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, что 20 мая Алексей Смертин посетит турнир по текболу на площади 400-летия Тюмени.