  • 19 мая 202219.05.2022четверг
  • USD63,5643
    EUR66,6135
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Посол текбола в России приедет на турнир в Тюмень

Спорт, 11:51 19 мая 2022

департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Турнир по текболу начнется на площади 400-летия Тюмени 20 мая в 15 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Главным гостем события станет экс-капитан сборной России по футболу, игрок лондонского клуба "Челси", чемпион Англии, обладатель Кубка России и Франции, посол текбола в России Алексей Смертин. Ожидается приезд профессиональных спортсменов сборной России по игре в текбол, выступающих на чемпионатах мира и Европы.

Мероприятие соберет около 80 участников в возрасте от 14 лет и старше.

Как отметил основатель движения в регионе, победитель конкурса "Спорт для всех" благотворительной программы "Сила спорта" Шамиль Герейханов, на специально оборудованной площадке будут установлены четыре стола для игры. Соперникам предстоит сразиться в формате 2 на 2. Кроме того, в течение дня представители МФК "Тюмень" проведут мастер-классы. Для зрителей на большом экране будут транслироваться самые яркие и интересные хайлайты с чемпионатов мира по текболу.

Отметим, что текбол - довольно молодой вид спорта, напоминающий настольный теннис. В игре используется искривленный стол и мяч, ударять по которому можно любой частью тела, кроме рук. В настоящее время обсуждается возможный олимпийский статус этого вида спорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# текбол

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:51 19.05.2022Посол текбола в России приедет на турнир в Тюмень
11:16 19.05.2022Голкипер МФК "Тюмень" Сергей Логинов решил завершить спортивную карьеру
17:15 18.05.2022В Тюменской области развивается направление лучного боя
14:14 17.05.2022Главным тренером МФК "Тюмень" на два года стал Максим Горбунов