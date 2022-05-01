Посол текбола в России приедет на турнир в Тюмень

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Турнир по текболу начнется на площади 400-летия Тюмени 20 мая в 15 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Главным гостем события станет экс-капитан сборной России по футболу, игрок лондонского клуба "Челси", чемпион Англии, обладатель Кубка России и Франции, посол текбола в России Алексей Смертин. Ожидается приезд профессиональных спортсменов сборной России по игре в текбол, выступающих на чемпионатах мира и Европы.

Мероприятие соберет около 80 участников в возрасте от 14 лет и старше.

Как отметил основатель движения в регионе, победитель конкурса "Спорт для всех" благотворительной программы "Сила спорта" Шамиль Герейханов, на специально оборудованной площадке будут установлены четыре стола для игры. Соперникам предстоит сразиться в формате 2 на 2. Кроме того, в течение дня представители МФК "Тюмень" проведут мастер-классы. Для зрителей на большом экране будут транслироваться самые яркие и интересные хайлайты с чемпионатов мира по текболу.

Отметим, что текбол - довольно молодой вид спорта, напоминающий настольный теннис. В игре используется искривленный стол и мяч, ударять по которому можно любой частью тела, кроме рук. В настоящее время обсуждается возможный олимпийский статус этого вида спорта.