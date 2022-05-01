Воспитанник нижнекамского хоккея Герман Нестеров подписал контракт с тюменским "Рубином"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Герман Нестеров 1991 г. р. подписал контракт с ХК "Рубин". Он будет играть на позиции нападающего, сообщает пресс-служба клуба.

В МХЛ спортсмен выступал за команду нижнекамского "Реактора", в ВХЛ играл за "Сарыарки" из Караганды. В 2015 году в составе сборной Казахстана завоевал серебряные медали на Всемирной универсиаде. Также хоккеист играл за команды из Белоруссии. В составе "Гомеля" становился обладателем Кубка страны, в сезоне 2020-2021 получил звания "Лучший игрок плей-офф" и "Лучший игрок первенства по версии игроков".

В 2021 году форвард защищал цвета сборной Белоруссии. 23 мая 2021 года на чемпионате мира в Латвии Герман Нестеров забросил шайбу в ворота команды Швеции, чем завершил матч со счетом 1:0.

В прошлом сезоне нападающий играл в КХЛ за подольского "Витязя".