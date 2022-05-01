Строительные площадки Тюмени проверяют на безопасность и соблюдение режима тишины

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На строительной площадке ЖК "Первая линия. Пляж" специализированного застройщика "Меридиан" работают пункты охраны, доступа посторонних нет. В этом убедились представители Госстройнадзора и профсообщества, которые совершили первый профилактический визит на строительную площадку.

Застройщик недавно прислал уведомление о старте строительства и федеральный закон позволяет в течение 90 дней организовать профилактический визит, сообщает Главное управление строительства Тюменской области. Наблюдение за объектом ведет главный специалист отдела Госстройнадзора Артём Новосёлов.

Инспектор обратил внимание на оформление паспорта фасада, напомнил о соблюдении режима тишины, так как рядом расположены жилые дома, рассказал о новшествах законодательства и деталях оформления документов.

"Такой формат не предполагает каких-то санкций, наказаний. Напротив, это профилактический выезд, в ходе которого мы с застройщиком проговариваем самые частые ошибки, чтобы он мог их избежать в процессе официальной проверки", - подчеркнул Артём Новосёлов.

Положительно оценил организацию работ на стройплощадке вице-президент Союза строителей Тюменской области Анатолий Лазаренко, которого больше интересовали условия труда. Он обратил внимание, что не все сотрудники носят жилеты и попросил впредь учесть это замечание.

Извещения о проведении профилактического визита рассылают всем застройщикам, кто подаёт уведомления о начале строительства. На следующей неделе инспекторы Госстройнадзора и представители отраслевого объединения работодателей намерены посетить ещё пять строительных объектов.