Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут на дорогах и в населенных пунктах Тюмени и Тюменской области 21 и 22 мая. 20 мая проверка состоится в Тюмени, сообщает региональное управление ГИБДД.

Сотрудники ДПС оценят состояние автолюбителей на отдельных участках дорог. Ранее проверки прошли в Тюмени на улицах Республики, Ленина, Мельникайте, Монтажников, Пермякова, Алебашевской, Ямской и Дамбовской. С начала года в области ГИБДД задержали более 2,5 тыс. пьяных водителей.