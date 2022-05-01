Прототипы цифровых решений для здоровьесбережения разрабатывают в ТюмГМУ

| Фото: tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Прототипы цифровых решений для здоровьесбережения разрабатывают студенты и молодые ученые на первом региональном хакатоне IT SaveHealth, который проходит в Тюменском государственном медицинском университете. Об этом рассказал заместитель директора областного департамента здравоохранения Алексей Немков 20 мая.

"Главная цель хакатона в том, чтобы мы могли разработать идеи и прототипы для решения конкретных задач. Причем в очень короткие сроки", - приводит слова Алексея Немкова пресс-служба медвуза.

По его словам, особенность форума в скорости разработки, замотивированности ребят, командном мозговом штурме. Такой формат интересен молодежи и является прямым путем к работодателю, заинтересованному в поиске компетентных и креативных кадров, способных решить любую задачу современным, необычным способом.

"Мне интересно поработать со студентами из разных вузов, а мероприятие как раз основано на взаимодействии IT-специалистов и медиков. Объединившись, мы сможем найти перспективные новые решения, полезные здравоохранению", - уверена студентка лечебного факультета Тюменского ГМУ София Недбайева.

Суть форума для разработчиков в том, чтобы студенты и молодые ученые нашли решения для задач по цифровизации медицины. Например, базу данных научных исследований с их систематизацией, или формирование регистра работы с несовершеннолетними в плане суицидальной превенции.

По итогам мероприятия команда, набравшая наибольшую сумму баллов в одном из направлений, получит диплом и денежный приз. Фонд хакатона – 300 тыс. рублей.

Напомним, Тюменский ГМУ вошел в программу "Приоритет-2030", которая направлена на формирование прогрессивных современных университетов России", в рамках стратегических проектов этой программы университет становится открытой лабораторией технологий здоровьесбережения.