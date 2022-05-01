Любовь к Родине победит все, считает Владимир Шахрин

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Любовь к Родине победит все, сказал лидер екатеринбурской рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин со сцены ДК "Нефтяник" в Тюмени 19 мая.

Он выступил с программой "Война, мир и...", которую исполнители придумали в 2019 году. В связи с пандемией коронавируса концерты в разных городах, в том числе и в Тюмени, переносились. Музыканты не стали переделывать название. Владимир Шахрин заметил, что название актуально и сейчас. "Это многоточие в названии. От нас с вами зависит, каким будет мир. Хотелось бы, чтобы он был таким, чтобы это устраивало нашу страну и нас с вами", — сказал лидер "Чайфа".

Для публики музыканты исполнили разные песни. Концерт был поделен на два блока. Первый завершился лирической композицией "С войны". Свет в зале погас, Владимир Шахрин предстал перед публикой под тремя лучами прожекторов. "Этот блок мы решили закончить песней человека, вернувшегося с войны. Пусть наши все возвращаются", — сказал он.

Вторая часть программы "Мир" началась с не самой популярной песни "Силы небесные". Владимир Шахрин признался, что в некоторых городах, после прослушивания люди интересовались, новая ли композиция. "Люди спрашивали, эта песня написана под сегодняшнюю ситуацию? Но она была создана в 1996 году. Ничего нового по большому счету для нашей страны с того времени не происходит, нас не стали любить больше. Эта песня о любви к Родине. Нам кажется, наша Родина сейчас очень в этом нуждается", — рассказал артист.

Лидер группы в промежутках рассказывал о композициях, делился воспоминаниями и смешными историями. Шахрин рассказал, как написал "Не спеши". Ее прообразом послужила знаменитая "Песенка фронтового шофера". "Когда я был маленький, ходил в гости с родителями к моему дедушке Шахрину Федору Николаевичу, который всю жизнь проработал шофером скорой помощи. Всю жизнь на одном месте. Уходил на фронт тоже шофером. Маленькая однокомнатная квартира набивалась людьми, вместо стульев использовали доски, чтобы посадить больше гостей. Обязательно доставали музыкальные инструменты, пели песни. Для дедушки всегда пели "Песенку фронтового шофера". Я, будучи мальчишкой, подумал, какая хорошая песня, ее поют дедушка с бабушкой, родители. Когда появилась группа "Чайф", решил написать такую композицию, чтобы ее можно было петь за столом. В 1992 году ее написали, годом спустя мы ее выпустили", — поделился Владимир Шахрин.

Тюменские зрители услышали и первую официально изданную в 80-е годы композицию "Кот". На одной стороне тоненькой голубой пластинки, которая вклеивалась в журнал "Кругозор", были две песни коллектива, а на другой — две песни Тины Тернер.

Ранее, когда участники группы "Чайф" придумывали программу, они включили "Оранжевое настроение", но как сказал Шахрин, жизнь вносит свои изменения в сценарий. "Мы откровенно с вами весь вечер разговариваем, как мне кажется, не обманули вас ни разу. Поэтому не хочется под конец выдать какую-то фальшивую эмоцию. Конечно, ни у кого из нас нет сегодня оранжевого настроения. Мы все молодцы, делаем свою работы, переживаем за страну, желаем ей скорее выйти победителем. Мы надеемся, что дальше все будет лучше и обязательно споем "Оранжевое настроение" на следующей встрече", — добавил Шахрин.

Вместо "Оранжевого настроения" музыканты сыграли композицию "Вместе теплее", написанную в 1984 году. Лидер группы подчеркнул, что в конце есть точные слова для сегодняшней ситуации: "Наверно, вместе просто немного теплее".

Владимир Шахрин поблагодарил тюменцев за прием, призвал беречь друг друга. "Любовь к Родине победит все", — заключил он.

Напомним, музыканты приехали в Тюмень утром 18 мая. Владимир Шахрин прогулялся по городу и смонтировал 18-минутную видеоэкскусрию для подписчиков в Telegram. В ролике он показал исторический центр, отметил, что в Тюмени чисто и красиво, и она по праву входит в число благоустроенных городов России.

Инна Пахомова