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Более 100 спортсменов примут участие в первенстве по гребному слалому в Тюмени

Спорт, 12:30 21 мая 2022

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 100 спортсменов примут участие в первенстве Тюменской области по гребному слалому, которое пройдет на озере Оброчном 21 и 22 мая, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участники соревнований пройдут на лодках участки воды с естественными и искусственными препятствиями на время. Спортсмены выступят в различных возрастных категориях.

Напомним, первенство пройдет в районе ул. Дамбовская 51в 21 и 22 мая. Старты начинаются в 10 часов.

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