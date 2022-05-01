Более 100 спортсменов примут участие в первенстве по гребному слалому в Тюмени

| Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 100 спортсменов примут участие в первенстве Тюменской области по гребному слалому, которое пройдет на озере Оброчном 21 и 22 мая, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участники соревнований пройдут на лодках участки воды с естественными и искусственными препятствиями на время. Спортсмены выступят в различных возрастных категориях.

Напомним, первенство пройдет в районе ул. Дамбовская 51в 21 и 22 мая. Старты начинаются в 10 часов.