Более 100 спортсменов примут участие в первенстве по гребному слалому в Тюмени
| Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
Более 100 спортсменов примут участие в первенстве Тюменской области по гребному слалому, которое пройдет на озере Оброчном 21 и 22 мая, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.
Участники соревнований пройдут на лодках участки воды с естественными и искусственными препятствиями на время. Спортсмены выступят в различных возрастных категориях.
Напомним, первенство пройдет в районе ул. Дамбовская 51в 21 и 22 мая. Старты начинаются в 10 часов.