На тюменском рынке труда более 4 тыс. предложений в сфере строительства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В банке вакансий службы занятости Тюменской области на 1 мая 2022 года размещена 24 тыс. 941 позиция, существенная часть предложений приходится на строительную отрасль.

По данным регионального департамента труда и занятости, 4 тыс. 343 позиции относятся к сфере строительства, 2 тыс. 878 вакансий имеются в направлении, объединяющем государственное управление, соцобеспечение, обеспечение военной безопасности, 2 тыс. 433 позиции приходятся на торговлю и ремонт автотранспорта.

В сфере образования требуется 2 тыс. 202 работника, чуть менее 2 тыс. вакансий в здравоохранении, сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, пишет "Вслух.ру".