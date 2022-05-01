  • 24 мая 202224.05.2022вторник
  • USD58,2087
    EUR60,3851
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Предпринимателям и экспортерам Тюменской области о поддержке бизнеса расскажет замгендиректора Корпорации МСП

Общество, 08:22 24 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встречу с предпринимателями и экспортерами Тюменской области проведет Корпорация МСП совместно с правительством региона в Западно-Сибирском инновационном центре 26 мая, начало - в 16 часов.

Заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова расскажет о мерах поддержки бизнеса, в том числе сервисах и государственных платформах поддержки предпринимателей, финансовых продуктах, в частности об антикризисной программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса, зонтичном механизме поручительств и других финансовых возможностях для бизнеса. Кроме того, участники встречи узнают, как наладить сбыт продукции, найти новых проверенных партнеров, в том числе для предприятий производственного сектора в целях импортозамещения.

Участники будут проинформированы об изменениях законодательства РФ в части закупок у предпринимателей, снижения административной нагрузки на бизнес, о способах защиты своих прав при проверках и/или получении поддержки, о доступе производителей к торговым сетям и крупным покупателям и иных важных аспектах поддержки малого и среднего предпринимательства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Корпорация МСП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:35 24.05.2022Тепловые сети Тюмени испытают на прочность и плотность
09:23 24.05.2022Устойчивость экономики Тюменской области – это результат напряженной работы и умного администрирования, считает эксперт
09:12 24.05.2022Тюменский ансамбль "ЯромилЪ" стал победителем Всероссийского конкурса "Казачий круг-2022"
08:59 24.05.2022Ведущие российские онкологи проведут консультации в тюменском "Нобель-парке"