Предпринимателям и экспортерам Тюменской области о поддержке бизнеса расскажет замгендиректора Корпорации МСП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встречу с предпринимателями и экспортерами Тюменской области проведет Корпорация МСП совместно с правительством региона в Западно-Сибирском инновационном центре 26 мая, начало - в 16 часов.

Заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова расскажет о мерах поддержки бизнеса, в том числе сервисах и государственных платформах поддержки предпринимателей, финансовых продуктах, в частности об антикризисной программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса, зонтичном механизме поручительств и других финансовых возможностях для бизнеса. Кроме того, участники встречи узнают, как наладить сбыт продукции, найти новых проверенных партнеров, в том числе для предприятий производственного сектора в целях импортозамещения.

Участники будут проинформированы об изменениях законодательства РФ в части закупок у предпринимателей, снижения административной нагрузки на бизнес, о способах защиты своих прав при проверках и/или получении поддержки, о доступе производителей к торговым сетям и крупным покупателям и иных важных аспектах поддержки малого и среднего предпринимательства.