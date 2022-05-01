В Тобольске восстановят ротонду на территории кремля

| Фото: группа "Комитет культурного наследия Тюменской области" Вконтакте | Фото: группа "Комитет культурного наследия Тюменской области" Вконтакте

Работы по восстановлению ротонды на территории Тобольского кремля завершат до 31 июля 2022 года. Об этом рассказали в департаменте культуры Тюменской области в ответ на сообщение местного жителя в социальных сетях, который поинтересовался ходом ремонта объекта.

"Будут отремонтированы карниз, колонна и балюстрада. Рабочие зачистят шелушения, ликвидируют следы коррозии, заделают трещины и заменят балясины, а также восстановят гранитную облицовку", — отметили в департаменте.

Оставить подобные вопросы и обращения жители региона могут в комментариях сообществ органов власти и ЦУР Тюменской области, а также на платформе "Госуслуги. Решаем вместе".