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Россия закупила большую часть препаратов для нацкалендаря прививок

Общество, 13:38 24 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россия закупила большую часть лекарственных препаратов для обеспечения национального календаря профилактических прививок в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в апреле - мае российским госзаказчикам не удалось закупить зарубежные вакцины для профилактики ряда заболеваний. Иностранные фармкомпании и их российские партнеры отказались участвовать в аукционах из-за нерентабельности.

В Минздраве пояснили, что вопросы проведения кампании по вакцинопрофилактике и бесперебойного лекарственного обеспечения находятся на постоянном контроле ведомства.

"Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава в 2022 году уже осуществил закупку большей части иммунобиологических лекарственных препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок, в том числе для вакцинации от полиомиелита, дифтерии, столбняка", - сообщили в Минздраве.

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# вакцинация , дефицит , Минздрав России , прививка

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