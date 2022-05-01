Тюменским семьям напомнят о безопасности детей в городе

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Мероприятие, приуроченное к международному дню пропавших детей, пройдет 25 мая в сквере Депутатов в Тюмени.

Участников ждут уроки безопасности для детей и взрослых от инструкторов школы "ЛизаАлерт". Специалисты расскажут детям, что делать, если потерялся в торговом центре, городе или в лесу.

"Ежегодно во всем мире отмечается международный день пропавших детей. Это день скорби по детям, которых не удалось спасти или тем, кого не нашли. Кроме того, это лишний повод задуматься о детях, об их безопасности и том, насколько сильно они доверяют родителям, чтобы рассказать о своих тревогах и сомнениях", - отмечают организаторы.

В программе мероприятия также выступление коллективов студии творчества "Горизонты", уроки самообороны для ребят, показательные выступления спортсменов от федерации ушу спортивно-оздоровительного комплекса "Дорожник".

Запланировано и знакомство с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт". Волонтеры расскажут о своей деятельности, о том, как выстраивается поиск, ответят на интересующие вопросы. В программе также инсталляция "Они не найдены", выставка оборудования, которое используется на поиске. Начало в 12 часов.