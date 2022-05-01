Термы, city break, фестивали: чем Тюменская область удивит туристов летом 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Загородный отдых, термы, city break, глэмпинги, экскурсии и масштабные культурные события предлагает Тюменская область туристам в летнем сезоне 2022 года.

Как рассказала директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова на пресс-конференции 24 мая, Тюменская область становится одним из трендовых в российском туризме субъектов. Здесь сформирован емкий перечень предложений – то, ради чего стоит приезжать в регион.

Так, развивается одно из новых направлений – city break. Это классический городской отдых, для которого в регионе создана необходимая инфраструктура. К примеру, гости Тюмени могут просто прогуляться по городу, посетить парки, скверы и загородные локации, побывать на набережной, воспользоваться созданной здесь городской инфраструктурой.

"Еще один вариант отдыха в Тюменской области – посещение термальных источников. Термальный сезон продолжается круглый год. Многие спрашивают, как же можно купаться летом в термах, в воде температурой 35 градусов. Можно. Люди же ездят на Мальдивы, где температура воздуха совпадает с температурой воды. Поэтому в летнем сезоне термы – тоже один из основных продуктов потребления", - отметила Мария Трофимова.

Востребованным, по ее словам, является и культурно-познавательный туризм. Летом любой желающий может приехать в регион на три-пять дней, чтобы перезагрузиться и узнать что-то новое.

"Сегодня для всех, кто приезжает в регион группой или самостоятельно, создан насыщенный календарь экскурсий. В течение недели организуются какие-либо интерактивные и театрализованные экскурсии. Фишка Тюменской области в том, что наши экскурсоводы подходят к работе творчески. К примеру, в Тюмени можно встретить купчиху или попасть на театрализованное шествие. И все это является частью нашего туристического продукта", - добавила Мария Трофимова.

Если говорить о семейном туризме, то Тюменской области тоже есть чем удивить гостей. Семьям с детьми доступен отдых за городом. Помимо загородных центров и баз отдыха, работают глэмпинги. Первый такой объект – "Море леса" - в 2020 году появился в Нижнетавдинском районе. Позже местные предприниматели создали еще несколько подобных локаций.

"Есть в Тюменской области и тематические локации, которые формируют отдельную событийную повестку и создают свою интерактивную программу. Это Ялуторовский острог с программой "Сибирский карнавал", когда можно всей семьей погрузиться в тему сибирских праздников. Тематический парк "Тобол", гости которого могут почувствовать себя героями популярного кино. Работает "Казачье подворье" в Нижнетавдинском районе. И новый проект - агрокомплекс "Золотая подкова" под Тобольском. Это интересный этнографический объект, где есть фермерское подворье и глэмпы в виде татарских юрт", - рассказала Мария Трофимова.

Она также напомнила о насыщенной событийной повестке, которая планируется на лето 2022 года. Любителям театра будет интересен фестиваль "Театр наций Fest", который стартует в Тобольске 23 июня. Ценители музыки могут побывать на мероприятии "Лето в Тобольском кремле" 2 июля. А всероссийский молодежный фестиваль "Россия вдохновляет", площадкой которого также станет Тобольск, привлечет более тысячи гостей со всей страны. Также во всех городах и муниципалитетах проводятся мероприятия местного масштаба.

Отметим, в 2021 году Тюменскую область посетили более 3 млн туристов из более чем 40 регионов. При этом 97% из них приезжали в регион именно с целью отдохнуть и лишь 3% - с деловыми визитами. В новогодние каникулы регион посетили 190 тысяч человек, еще 90 тыс. – во время майских праздников.

Любовь Голышева