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Тюменский строитель погиб при падении с крыши

Происшествия, 21:36 24 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29-летний тюменец сорвался с крыши и погиб во время строительных работ 24 мая. Это произошло во время ремонта кровли общественной бани, сообщает региональная прокуратура.

По данному факту была организована проверка соблюдения правил по охране труда. К участию в проверке привлекли специалиста Государственной инспекции труда в Тюменской области. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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# происшествие , прокуратура Тюменской области

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