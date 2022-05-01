Тюменский строитель погиб при падении с крыши

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29-летний тюменец сорвался с крыши и погиб во время строительных работ 24 мая. Это произошло во время ремонта кровли общественной бани, сообщает региональная прокуратура.

По данному факту была организована проверка соблюдения правил по охране труда. К участию в проверке привлекли специалиста Государственной инспекции труда в Тюменской области. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.