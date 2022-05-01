В оздоровительных центрах Тюменской области летом отдохнут дети из ЛНР и ДНР

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 человек, прибывших из ЛНР и ДНР, 50 детей погибших военнослужащих из Краснодонского района ЛНР отдохнут в оздоровительных центрах Тюменской области летом, по распоряжению губернатора Александра Моора, сообщает информационный центр правительства региона.

Первая смена летней кампании начнется 28 мая в лагере им. Юрия Гагарина и в "Серебряном бору". В загородных оздоровительных центрах для отдыха детей предоставили более 20 тыс. мест. Более 300 молодых людей получили удостоверения вожатых.

По программе детского кешбэка со скидкой до 50% тюменские родители купили 7 тыс. путевок.

В оздоровительных лагерях отдохнут и 116 детей с ограниченными возможностями. Более 700 путевок приходится на реабилитационный центр "Родник".

Из других регионов в тюменских лагерях отдохнут и оздоровятся 60 детей.