Автобусы № 41 и 84 пустят в объезд на время чемпионата Тюмени по велоспорту

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Схема движения маршрутов № 41 и № 84 временно изменится в Тюмени 5 июня. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

5 июня с 8 до 15 часов по ул. Лесопарковой на участке от дома № 9 до пересечения с ул. Домостроителей на время проведения чемпионата Тюмени по велоспорту автобусы № 41 и № 84 будут следовать в объезд.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).