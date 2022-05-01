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Автобусы № 41 и 84 пустят в объезд на время чемпионата Тюмени по велоспорту

Общество, 08:09 27 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Схема движения маршрутов № 41 и № 84 временно изменится в Тюмени 5 июня. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

5 июня с 8 до 15 часов по ул. Лесопарковой на участке от дома № 9 до пересечения с ул. Домостроителей на время проведения чемпионата Тюмени по велоспорту автобусы № 41 и № 84 будут следовать в объезд.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

Тюменьгортранс | Фото: Тюменьгортранс

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# автобусы , велоспорт , Тюменьгортранс

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