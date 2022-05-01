В Тюменской области возбудили 19 дел о дискредитации Вооруженных сил РФ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 дел в отношении 17 граждан о дискредитации Вооруженных сил РФ поступило в суды Тюменской области, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Одно из дел рассмотрел Калининский районный суд Тюмени, назначив административный штраф в размере 25 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу, его не обжаловали.

Ленинский районный суд, рассмотрев дело, назначил административный штраф в 40 тыс. рублей. В настоящее время дело обжалуется.

14 дел рассмотрел Центральный районный суд и назначил административные штрафы - два по 30 тыс. рублей, все остальные - по 40 тыс.

Семь дел в настоящее время обжалуются в Тюменском областном суде. Решение по одному из них оставлено без изменений. Остальные апелляционные жалобы находятся в производстве.