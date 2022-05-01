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В Уватском районе накануне отопительного сезона заменят более 2 км сетей теплоснабжения

Общество, 13:01 28 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кампания по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2022-2023 гг. началась в Уватском районе, сообщает глава муниципалитета Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

В поселках Нагорном и Мугене, в селе Демьянском заменили узлы учета тепловой энергии на границах балансовой принадлежности. В районе заменят 2 тыс. 130 метров сетей теплоснабжения, отремонтируют котельную и водонапорную башню, водоочистные сооружения, водопроводный колодец, канализационные насосные станции, оборудование в котельных. Проведут техническое обслуживание сетей водоснабжения в Увате. Работы выполняются согласно требованиям к стандартам качества жилищных и коммунальных услуг.

Добавим, в 2021 году в левобережном Увате установили блочные канализационные сооружения с емкостью накопителем. Провели капитальный ремонт сетей теплоснабжения в Красном Яре и котельной РОВД в Увате. Выполнили работы по ремонту оборудования и покрытия кровли котельной в Демьянке. В Уватском районе за отопительный период 2021-2022 гг. не было аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

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# отопительный сезон , Уватский район

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