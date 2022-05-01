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В Тюменской области в 2021 году число преступлений в общественных местах снизилось на 12%

Губернатор, 11:45 26 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в 2021 году число преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 12,2%, на улицах — на 17,1%

Об этом сообщил губернатор Александр Моор, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства региона за 2021 год на заседании Тюменской областной думы 26 мая. Он связал снижение числа преступлений с совершенствованием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

Губернатор отметил, что в целом количество зарегистрированных преступлений снизилось почти на 2,5%. Уменьшились показатели по преступности среди несовершеннолетних, лиц в состоянии алкогольного опьянения и не имеющих постоянного источника доходов граждан.

На территории Тюменской области совместно с полицией реализуются три государственных программы в сфере обеспечения общественной безопасности: "Профилактика правонарушений", "Антинаркотическая программа" и "Повышение безопасности дорожного движения". По замечанию Александра Моора, в 2021 году число погибших в ДТП сократилось почти на 6% процентов.

Вера Коршунова

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# ДТП , преступность

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