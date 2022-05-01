  • 26 мая 202226.05.2022четверг
  • USD56,2996
    EUR57,9210
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор: 2021 год стал годом новых вызовов и возможностей

Губернатор, 13:21 26 мая 2022

ИА "Тюменская линия"

2021 год стал для Тюменской области годом новых вызовов и возможностей. Регион успешно справился с реализацией национальных проектов, достигнуты все целевые значения показателей, установленные в региональных проектах.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с ежегодным отчетом.

"Мы доказали, что трудности делают нас сильнее. Фокусируясь на важных приоритетных задачах по сохранению здоровья наших граждан, по поддержке экономики региона, мы не останавливались в вопросах развития, а шли только вперед. О таком поступательном движении развития, о верности принимаемых решений и высоком уровне удовлетворенности наших земляков говорят высокие места региона в различных значимых рейтингах", - подчеркнул губернатор.

Так, по итогам 2021 года Тюменская область заняла второе место в рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив и третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Глава региона отметил, что 2022 год стал более насыщенным на события. Вызовы, которые ставит текущий год еще более значимые. Ответить на них можно только вместе, в конструктивном диалоге, честно и открыто обсуждая возникающие проблемы.

"Самое главное, что мы, несмотря на трудности, продолжаем идти вперед к тем целям, которые поставлены президентом и прописаны в государственных программах, к тем задачам, которые ставит перед нами население Тюменской области", - подытожил Александр Моор.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , облдума , отчет губернатора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:21 26.05.2022Александр Моор: 2021 год стал годом новых вызовов и возможностей
13:11 26.05.2022В Тюменской области более 37 тысяч семей с детьми получили господдержку в 2021 году
12:17 26.05.2022Более 17 тысяч жителей региона получили высокотехнологичную медпомощь в 2021 году
12:08 26.05.2022Жители Тобольского района, пострадавшие от гаффской болезни, получают необходимую поддержку