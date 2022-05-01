Александр Моор: 2021 год стал годом новых вызовов и возможностей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

2021 год стал для Тюменской области годом новых вызовов и возможностей. Регион успешно справился с реализацией национальных проектов, достигнуты все целевые значения показателей, установленные в региональных проектах.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с ежегодным отчетом.

"Мы доказали, что трудности делают нас сильнее. Фокусируясь на важных приоритетных задачах по сохранению здоровья наших граждан, по поддержке экономики региона, мы не останавливались в вопросах развития, а шли только вперед. О таком поступательном движении развития, о верности принимаемых решений и высоком уровне удовлетворенности наших земляков говорят высокие места региона в различных значимых рейтингах", - подчеркнул губернатор.

Так, по итогам 2021 года Тюменская область заняла второе место в рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив и третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Глава региона отметил, что 2022 год стал более насыщенным на события. Вызовы, которые ставит текущий год еще более значимые. Ответить на них можно только вместе, в конструктивном диалоге, честно и открыто обсуждая возникающие проблемы.

"Самое главное, что мы, несмотря на трудности, продолжаем идти вперед к тем целям, которые поставлены президентом и прописаны в государственных программах, к тем задачам, которые ставит перед нами население Тюменской области", - подытожил Александр Моор.

Любовь Голышева