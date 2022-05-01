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Сельский учитель считает необходимым вдумчиво изучать историю России

Общество, 14:45 26 мая 2022

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Для понимания необходимости проведения спецоперации и ситуации, сложившейся на Украине, нужно знать историю России. Только ее вдумчивое изучение поможет осознать причины вооруженного столкновения между государствами. Такое мнение высказала учитель географии Дубровинской школы Вагайского района, председатель думы поселения Ольга Поварнина.

Она считает, что многолетняя антироссийская пропаганда на Украине привела к неизбежному столкновению.

"В свое время не добили украинских нацистов, они затаились и при усиленном "поливе" враждебной пропаганды нацизм буйно расцвел на Украине вновь. Предстоит долгая и непростая работа по денацификации", - подчеркнула учитель.

По словам депутата, повторить историю страны будет полезно и многим взрослым для расширения собственного кругозора и правдивой и правильной подачи информации детям.

Инна Кондрашкина

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# Донбасс , спецоперация

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