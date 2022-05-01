Александр Моор назвал импортозамещение задачей номер один для предприятий Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Импортозамещение – это задача номер один для предприятий региона, заявил губернатор Александр Моор, выступая на заседании Тюменской областной думы.

Он отметил, что глобальные задачи, связанные с импортозамещением, стоят перед всеми компаниями, в частности перед СИБУРом. Так, 8 июня предприятие организует в Тобольске под председательством полпреда президента в УФО Владимира Якушева, диалоговую площадку для бизнеса.

"Это будет мозговой штурм о том, как нам всем вместе, используя имеющийся потенциал, учитывая стоящие вызовы и задачи, выйти на устойчивую работу по импортозамещению. Это касается поставок оборудования и запасных частей для СИБУРа, использования продукции СИБУРа для глубокой переработки и создания в Тюменской области и соседних регионах новых производств", - сказал губернатор.

Прорабатывает тему импортозамещения и компания НОВАТЭК, научно-технический центр которой недавно открыли в Тюмени. Для этого предприятие мобилизует все свои ресурсы, индивидуальный потенциал и капитал. Со стороны правительства, по словам Александра Моора, решено создать рабочую группу, которая поможет в решении возникающих задач.

"Также в нашем научно-образовательном центре мы ввели дополнительное направление "Нефтехимия". Мы понимаем, что в сегодняшних условиях с учетом ситуации с внешними рынками и колебаниями цен, логистики, позиции недруджественных стран в отношении сырья из России, продукты нефте- и газохимии все равно будут на мировом рынке востребованы. Наша задача – стать стратегическим регионом в этом вопросе", - подчеркнул губернатор.

Любовь Голышева