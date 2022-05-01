Кондиционеры могут вызвать ангину, аллергию и фарингит, предупреждают врачи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Неправильная эксплуатация кондиционеров может вызвать ангину, аллергию, спровоцировать обострение хронических заболеваний, вызвать заболевания органов дыхания и слизистых оболочек глаз, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Без регулярной очистки и дезинфекции внутренней и внешней систем кондиционера со временем там могут накапливаться болезнетворные бактерии, вирусы и грибы. Нарушение работы трубки по отведению жидкости способно привести к развитию в ней болезнетворных бактерий, в частности легионеллы, которая может вызывать атипичную пневмонию.

Регулярное использование кондиционера может стать причиной сухости кожи и появления морщин, способствовать обострению атопического дерматита и других кожных заболеваний.

Врачи рекомендует не находиться в помещении с включенным кондиционером весь день и не устанавливать температуру ниже 18 градусов. Специалисты также рекомендуют приобрести бактерицидные облучатели, которые обеззараживают воздух, и использовать их вместе с кондиционером.