В лагерях Тюменской области отдохнут четыре тысячи детей из Югры и Ямала
Три тысячи детей из Ханты-Мансийского автономного округа и более тысячи ямальских ребят отдохнут в детских загородных лагерях Тюменской области летом 2022 года.
Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила президент региональной Ассоциации отдыха и оздоровления населения Лариса Шилова.
"Жители северных округов выбирают смены различной направленности: санаторно-курортные, спортивные, молодежные и другие. Будут организованные и неорганизованные заезды. Также в этом году из Ямала на смену в "Олимпийскую Ребячку" приедут 40 детей с ограниченными возможностями здоровья", - рассказала она.
Лариса Шилова отметила, что сотрудничеству с Ямало-Ненецким автономным округом уже более 20 лет. Каждый год около тысячи ямальских детей отдыхают в тюменских загородных лагерях.
"Наши путевки пользуются большим спросом на Ямале. В этом году большое количество путевок жители округа приобрели в "Ребячью Республику", "Серебряный бор" и "Олимпийскую Ребячку", - добавила она.
Любовь Голышева