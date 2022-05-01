В лагерях Тюменской области отдохнут четыре тысячи детей из Югры и Ямала

| Фото: "Ребячья республика" во ВКонтакте | Фото: "Ребячья республика" во ВКонтакте

Три тысячи детей из Ханты-Мансийского автономного округа и более тысячи ямальских ребят отдохнут в детских загородных лагерях Тюменской области летом 2022 года.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила президент региональной Ассоциации отдыха и оздоровления населения Лариса Шилова.

"Жители северных округов выбирают смены различной направленности: санаторно-курортные, спортивные, молодежные и другие. Будут организованные и неорганизованные заезды. Также в этом году из Ямала на смену в "Олимпийскую Ребячку" приедут 40 детей с ограниченными возможностями здоровья", - рассказала она.

Лариса Шилова отметила, что сотрудничеству с Ямало-Ненецким автономным округом уже более 20 лет. Каждый год около тысячи ямальских детей отдыхают в тюменских загородных лагерях.

"Наши путевки пользуются большим спросом на Ямале. В этом году большое количество путевок жители округа приобрели в "Ребячью Республику", "Серебряный бор" и "Олимпийскую Ребячку", - добавила она.

Любовь Голышева