Жители Краснодона с позитивом приняли новость о партнерстве с Тюменской областью

| Фото: скриншот видео "Тюменского времени" | Фото: скриншот видео "Тюменского времени"

Краснодон позитивно принял новость о партнерстве с Тюменской областью. Как отметил глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко, помощь тюменцев придаст задор жителям, сообщает "Тюменское время".

Он добавил, что этот город в Луганской народной республике ведет восстановление инфраструктуры, начиная с 2014 года.

"Мы понимали, что не одни, и Российская Федерация нам помогает. Сегодня мы видим Тюменскую область в наших партнерах. Понимаем, что будет оказана помощь Краснодону как по восстановлению разрушенного, так и по инфраструктуре. Самое главное, то партнерство, которое у нас будет, это позитив для наших жителей", - сказал он.

Напомним, 26 мая на очередном заседании депутаты Тюменской областной думы единогласно приняли решение об оказании гуманитарной помощи и развитии сотрудничества с Краснодоном и Краснодонским районом Луганской народной республики. С данной инициативой выступил депутат Роман Чуйко.