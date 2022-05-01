Александра Моор поздравил онкологическую службу региона с 75-летием

| фото с личной страницы Александра Моора "ВКонтакте" | фото с личной страницы Александра Моора "ВКонтакте"

С 75-летним юбилеем поздравил онкологическую службу Тюменской области губернатор Александр Моор.

"На передовой борьбы с онкологическими заболеваниями - наш многопрофильный клинический медицинский центр "Медицинский город". Назову лишь одну цифру: в прошлом году здесь провели 4 тысячи 425 сложных хирургических операций", - написал глава региона в своем Telegram-канале и на страницах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Губернатор отметил, что в состав "Медицинского города" входят оснащенные современным оборудованием радиологический центр и радиотерапевтическая служба. В клинике трудятся более 1,2 тысячи специалистов, среди которых - 12 кандидатов медицинских наук и четыре заслуженных врача России.

"Желаю нашим онкологам новых успехов, а их пациентам - скорейшего выздоровления", - сказал Александр Моор.