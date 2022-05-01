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Александр Моор поздравил тюменцев с Общероссийским днем библиотек

Губернатор, 08:55 27 мая 2022

сообщество "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте

С Общероссийским днем библиотек поздравил жителей Тюменской области губернатор Александр Моор.

Глава региона отметил, что роль библиотек, особенно в сельских территориях, существенно расширилась. Ежегодно они превращаются в современные информационные, культурные и коммуникационные центры. Эти учреждения культуры активно участвуют в процессе цифровизации, появляются электронные сервисы, идет масштабная работа по оцифровке книжных памятников.

"Благодаря ей, читателям доступны цифровые версии редчайших изданий. Библиотечное пространство становится многофункциональным для получения образования и чтения, творчества и общения. В этом году еще пять региональных библиотек будут переоборудованы по модельному стандарту", – сказал губернатор.

Он добавил, что за последние годы библиотеки значительно преобразились. Сегодня это не просто хранилища печатных источников информации.

Александр Моор пожелал специалистам библиотечного дела успешной реализации всех начинаний, интересных проектов, творческой энергии и новых свершений.

Добавим, по данным информационного центра регионального правительства, в Тюменской области работают 468 библиотек. В 2021 году их посетили 8 млн 204 тыс. раз.

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# Александр Моор , День библиотек

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