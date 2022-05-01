Синоптики прогнозируют тепло и небольшой дождь в выходные в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплую погоду и кратковременные дожди прогнозируют синоптики в Тюмени в выходные, 28 и 29 мая.

По данным центра Фобос, 28 мая в областном центре воздух днем прогреется до плюс 20 градусов, ночью ожидается плюс 10. Осадки в этот день маловероятны, юго-западный ветер подует со скоростью 6 метров в секунду.

29 мая дневная температура воздуха составит плюс 20 градусов. В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь и сильный западный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

В начале следующей недели погода существенно не изменится, вероятность небольших дождей сохранится. 30 и 31 мая в Тюмени ожидается пасмурная погода, до 19 градусов тепла и сильный западный ветер. А 1 июня выглянет солнце и потеплеет до плюс 22.

Любовь Голышева