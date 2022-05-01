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Выбор на вторичном рынке жилья в Тюмени за месяц сократился на 15%

Общество, 11:22 27 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени за последний месяц выбор на вторичном рынке жилья сократился на 15%. Такие данные приводят эксперты "Циан.Аналитика", которые подвели итоги мая 2022 года на вторичном рынке недвижимости крупных (от 500 тыс. человек) городов России.

Только в четырех городах выбор на вторичном рынке за месяц сократился. Это Сочи (-2%), Саратов (-6%), Иркутск (-7%) и Тюмень (-15%). Максимальное увеличение объема предложения в Хабаровске (+53%), Ярославле (+30%), Липецке (+26%).

В целом по стране за счет удлинения сроков экспозиции и снижения спроса на вторичном рынке за последний месяц на 11% увеличился объем предложения. В мае покупателям доступно 239 тыс. лотов (в апреле - 216 тыс.). Речь идет о предложениях в многоквартирных домах без учета премиальных сегментов, размещенных на сайте cian.ru.

Средняя цена квадратного метра в мае 2022 года в тюменской вторичке составила 101,8 тыс. рублей (минус 0,2%). С начала года цены выросли на 22,4%. Средний бюджет предложения 5,77 млн рублей. Средняя цена квадратного метра в "новинках" рынка составила 103,7 тыс. рублей.

На вторичном рынке, по мнению руководителя "Циан.Аналитика" Алексея Попова, и дальше будет наблюдаться снижение спроса (относительно фоновых значений двух последних лет) из-за высоких ставок по ипотеке, отсутствия льготных программ и снижения доходов населения.

"Заметного падения номинальных цен мы не ожидаем. Многие сделки в готовых домах проводятся с расчетом на покупку квартиры на первичке, где "квадрат" продолжает, пусть и незначительно, но дорожать. В таких условиях снижать цены будут готовы далеко не все, - считает он. - Снижение ключевой ставки ЦБ на внеплановом заседании 26 мая вернет ипотечные ставки от заградительно высоких к высоким, но все же подъемным для части заемщиков, значениям. Это сможет оживить как активность на вторичном рынке, так и скажется на числе сделок в сегменте новостроек".

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# жилье , цены

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