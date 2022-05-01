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В Тюмени автобусы пяти маршрутов временно изменят схему движения

Общество, 08:49 30 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У маршрутов № 7, 41, 43, 98 временно изменится схема движения из-за капитального ремонта тепловых сетей с 2 по 6 июня. Об этом сообщает администрация Тюмени.

Ремонт пройдет в районе дома № 34 по ул. Одесской. Автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда.

МКУ «Тюменьгортранс» | Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по телефону информационно-справочной службы: 8-800-250-07-22. Звонок бесплатный.

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# автобусы , капитальный ремонт , ремонт тепломагистрали

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