  • 27 мая 202227.05.2022пятница
  • USD62,0495
    EUR64,4392
  • В Тюмени 7..9 С 8 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В тюменском районе Ново-Патрушево построят три улицы

Общество, 13:03 27 мая 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Строительство трех улиц началось в Тюмени в 2022 году в рамках федеральной программы "Стимул", сообщает городская администрация. Это улицы В. Трофимовой протяженностью 830 метров, К. Посьета, 830 метров, Н. Никитина, 510 метров в жилом районе Ново-Патрушево.

Ул. Трофимовой находится внутри района и в будущем станет подъездным путем к образовательным учреждениям. На ней обустроят остановочные пункты, как и на пересекающей ее ул. Посьета. Маршруты по ним запустят, как только дороги сдадут в эксплуатацию.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

На ул. Посьета подрядная организация приступила к выборке грунта и прокладке ливневого коллектора. Здесь появятся пешеходные тротуары, велодорожки. Рабочие установят наружное освещение. Откроют 116 парковочных мест.

На ул. Никитина организуют велодорожки, тротуары, парковочные места, освещение, ливневую канализацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# строительство дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:37 27.05.2022Тюменцам рассказали, чем грозит покупка диуретиков без рецепта
14:16 27.05.2022Победителей конкурса "Сделаем город комфортнее" наградили в Тюмени
13:54 27.05.2022Тоболяк получил условный срок за вырубку сосен, берез, тополя
13:45 27.05.2022Тюменский санаторий получил премию всероссийского форума "Здравница-2022"