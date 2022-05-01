В тюменском районе Ново-Патрушево построят три улицы

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Строительство трех улиц началось в Тюмени в 2022 году в рамках федеральной программы "Стимул", сообщает городская администрация. Это улицы В. Трофимовой протяженностью 830 метров, К. Посьета, 830 метров, Н. Никитина, 510 метров в жилом районе Ново-Патрушево.

Ул. Трофимовой находится внутри района и в будущем станет подъездным путем к образовательным учреждениям. На ней обустроят остановочные пункты, как и на пересекающей ее ул. Посьета. Маршруты по ним запустят, как только дороги сдадут в эксплуатацию.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

На ул. Посьета подрядная организация приступила к выборке грунта и прокладке ливневого коллектора. Здесь появятся пешеходные тротуары, велодорожки. Рабочие установят наружное освещение. Откроют 116 парковочных мест.

На ул. Никитина организуют велодорожки, тротуары, парковочные места, освещение, ливневую канализацию.