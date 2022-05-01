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Тюменского полицейского обвиняют в незаконном распространении информации

Происшествия, 13:14 27 мая 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

В Тюмени перед судом предстанет сотрудник полиции, обвиняемый в незаконном распространении информации в отношении местного жителя, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, полицейский использовал служебное положение и по просьбе своего знакомого предоставил тому сведения о местонахождении и передвижениях жителя Тюмени.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

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# прокуратура , суд , уголовное дело

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