Тюменского полицейского обвиняют в незаконном распространении информации

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

В Тюмени перед судом предстанет сотрудник полиции, обвиняемый в незаконном распространении информации в отношении местного жителя, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, полицейский использовал служебное положение и по просьбе своего знакомого предоставил тому сведения о местонахождении и передвижениях жителя Тюмени.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.