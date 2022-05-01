Владимир Якушев вручил двум многодетным семьям ордена "Родительская слава"

| Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Ордена "Родительская Слава" вручил многодетным семьям Вилькишовых и Кириченко а олномочный представитель Президента в УФО Владимир Якушев.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, Николай и Инга Вилькишовы проживают в Нижневартовске, воспитывают восьмерых детей. Их старшему ребенку 17 лет, младшей дочке - два года.

Алексей и Светлана Кириченко живут в пос. Винзили Тюменского района. В их семье 10 детей от 14 до 30 лет. Совсем недавно супруги отпраздновали 30 лет совместной жизни.

"В таких больших и дружных семьях, как ваши, закладываются и передаются из поколения в поколение истинные духовно-нравственные ценности - любовь и терпение, щедрость и дружба, взаимовыручка и трудолюбие", - отметил Владимир Якушев.

Напомним, что в УФО Орденами "Родительская слава" награждены 30 пар.

"Обычно родители гордятся своими детьми, их успехами и достижениями. Сегодня у ваших детей есть возможность радоваться и гордиться своими родителями", - добавил губернатор Тюменской области Александр Моор.