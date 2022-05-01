Семь операций провели в Тюмени ведущие онкологи Москвы и Санкт-Петербурга

Cемь операций, за которыми через прямую трансляцию следили более 800 человек, провели в Тюмени в течение двух дней хирурги, участники медицинского форума.

В областной центр приехала делегация из 32 представителей ведущих клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Форум был посвящен 75-летию организации онкологической помощи и созданию онкодиспансера в Тюменской области.

Как сообщает информационный цент правительства региона, завершила четырехдневный медицинский форум научно-практическая конференция "День онколога".

"Тюменская область всегда была передовым регионом, в котором уделяется внимание высоким технологиям, что приводит к неплохим результатам. По оценке экспертов, регион находится в десятке лидеров по выявляемости онкологических заболеваний на ранних стадиях", - отметил главный врач медцентра "Медицинский город" Расим Тамразов.