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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Семь операций провели в Тюмени ведущие онкологи Москвы и Санкт-Петербурга

Общество, 18:15 27 мая 2022

Cемь операций, за которыми через прямую трансляцию следили более 800 человек, провели в Тюмени в течение двух дней хирурги, участники медицинского форума.

В областной центр приехала делегация из 32 представителей ведущих клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Форум был посвящен 75-летию организации онкологической помощи и созданию онкодиспансера в Тюменской области.

Как сообщает информационный цент правительства региона, завершила четырехдневный медицинский форум научно-практическая конференция "День онколога".

"Тюменская область всегда была передовым регионом, в котором уделяется внимание высоким технологиям, что приводит к неплохим результатам. По оценке экспертов, регион находится в десятке лидеров по выявляемости онкологических заболеваний на ранних стадиях", - отметил главный врач медцентра "Медицинский город" Расим Тамразов.

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