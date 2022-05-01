Шарохинский фестиваль пройдет в Голышманово спустя два года

| Фото: Шарохинский фестиваль во ВКонтакте | Фото: Шарохинский фестиваль во ВКонтакте

Шарохинский фестиваль после двухлетнего перерыва из-за коронавирусных ограничений вновь пройдет в пос. Голышманово 25 июня.

В 2022 году палаточный городок развернется не на лесной поляне за поселком, а на центральной площади.

В рамках фестиваля запланирован семейный сельский квест, игры, народные обряды, конкурс частушек, баянистов, народных костюмов. Сельские поселения Голышмановского округа представят инсталляции деревенских изб и хозяйственных дворов.

Также организаторы выберут лучших мастеров в художественной обработке текстиля, дерева, камня, металла и изготовлении шарохинских сувениров. Победители получат кубок мастера и денежный сертификат, пишет "Мегатюмень".