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Тюменский спектакль "ДЫМ." покажут на театральном фестивале в Москве

Общество, 14:58 28 мая 2022

МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Иммерсивный спектакль "ДЫМ." молодежного театрального центра "Космос" вошел в шорт-лист V Большого Детского фестиваля. Показ в Москве состоится осенью, сообщает "Комсомольская правда – Тюмень".

Это единственная работа из Тюмени в программе 2022 года. "ДЫМ." прошел в шорт-лист в номинации "Лучший драматический спектакль для детей в старшей возрастной категории". Всего туда вошло девять постановок.

"ДЫМ." – это иммерсивный спектакль без актеров, построенный на аудиовизуальных и тактильных средствах выразительности

Добавим, Большой Детский фестиваль проходит с 2018 года. В 2022 году оргкомитет получил 414 заявок на спектакли.

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# молодежный театр , показы , спектакль

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