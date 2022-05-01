Тюменский спектакль "ДЫМ." покажут на театральном фестивале в Москве
Иммерсивный спектакль "ДЫМ." молодежного театрального центра "Космос" вошел в шорт-лист V Большого Детского фестиваля. Показ в Москве состоится осенью, сообщает "Комсомольская правда – Тюмень".
Это единственная работа из Тюмени в программе 2022 года. "ДЫМ." прошел в шорт-лист в номинации "Лучший драматический спектакль для детей в старшей возрастной категории". Всего туда вошло девять постановок.
"ДЫМ." – это иммерсивный спектакль без актеров, построенный на аудиовизуальных и тактильных средствах выразительности
Добавим, Большой Детский фестиваль проходит с 2018 года. В 2022 году оргкомитет получил 414 заявок на спектакли.