Еще 7 км велодорожек построят в Тюмени в 2022 году

| Фото: из телеграм-калана главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: из телеграм-калана главы Тюмени Руслана Кухарука

Планами по созданию велодорожек, ремонте дорог и установке стелы "Город трудовой доблести" поделился в новом выпуске "Итогов недели" в Telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук 28 мая.

"В 2015 году вместе с городским велосообществом, застройщиками и девелоперами мы определили основные направления и план по строительству 195 км велодорожек. Сегодня реализовано уже 73 километра. В 2021 году мы построили 7 километров велодорожек, в текущем будет создано 6,8 километров", - поделился глава города.

Также он рассказал о выездном совещании по объектам улично-дорожной сети. Так, четырехполосную дорогу построят по ул. Т. Кармацкого в квартале строящегося района по ул. Алебашевской – Дружбы – Мельникайте – р. Тура.

Отметил Руслан Кухарук в своем видео и компанию "НОВАТЭК", которая реализует в Тюмени инвестиционный проект по строительству научно-технического центра.

"Что касается стелы "Город трудовой доблести", то сейчас в сквере Машарова ведутся подготовительные работы для установки. В планах благоустроить и прилегающую территорию. На заседании рабочей группы, которое прошло 24 мая, мы обсудили смысловую нагрузку знакового для города места", - добавил Руслан Кухарук.

Напомним, открытие стелы запланировано на 31 октября 2022 года.

Виктория Макарова