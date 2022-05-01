Творческие тюменцы могут стать героями документального фильма

| Фото: мультицентр «Моя территория» Тобольск | Фото: мультицентр «Моя территория» Тобольск

О своем творческом пути в театре, медиа, музыке или кино для документального фильма "Не только там" приглашает рассказать команда "Неприлично культурно." до 10 июня. Об этом сообщают организаторы.

Искать героев для ленты команда будет по результатам анкеты.

В короткометражке покажут истории тех, кто считает Тюмень лучшим городом для реализации своих идей и тех, кто уезжает в другие города. Также будет затронута тема неосведомленности тюменцев о возможностях для создания искусства в областной столице.

Напомним, творческая команда "Неприлично культурно." выиграла грант в размере 85 тыс. рублей в конкурсе молодежных проектов "Моя идея".